В Германии закрыли аттракцион за сходство со свастикой

Управляющий парком заявил, что до сообщений в Интернете персонал не обращал на это внимания.

В немецком городе Леффингене закрыли 23-метровый аттракцион под названием "Полёт орла" из-за сходства конструкции со свастикой. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.

Аттракцион открылся в конце июля. Тогда никто не жаловался, что он похож на один из символов гитлеровской Германии. А в августе уже появились первые видео в Сети, где пользователи отмечали, что конструкция напоминает запрещённый в ФРГ символ.

Управляющий парком Патрик Хасслер заявил, что до сообщений в Интернете персонал не замечал подобного сходства. А оператор аттракциона, Рюдигер Браун, принёс извинения "каждому, кто чувствует беспокойство или оскорблён дизайном". Сейчас инженеры работают над новым образом аттракциона.

Ранее Лайф сообщал, что в России за десять лет в 30 раз чаще стали штрафовать за нацистскую символику.