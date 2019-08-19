Макрон выразил поддержку России в связи с масштабными лесными пожарами

Он также отметил, что рад решению Москвы поддержать Парижское соглашение по климату.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время сегодняшней встречи с лидером России Владимиром Путиным выразил слова поддержки России в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири.

— Я также хочу сказать слова поддержки после ужасных пожаров, которые произошли этим летом в Сибири, — сказал Эмманюэль Макрон на брифинге перед встречей с Владимиром Путиным на Лазурном Берегу.

Он добавил, что хотел бы во время встречи обсудить тему климата в целом. Макрон отметил, что его радует решение России поддержать Парижское соглашение, посвящённое этой сфере.

Напомним, режим ЧС действует из-за природных пожаров в четырёх субъектах России: Иркутской области, Якутии, Красноярском крае и двух районах Бурятии. Особый противопожарный режим введён в 42 регионах.

Нужно отметить, что в результате этих пожаров никто не погиб. Сейчас площадь возгорания всё время сокращается благодаря успешным работам по тушению.

Так, всего за сутки в стране потушили около 60 тысяч гектаров леса.