Трамп обвинил Google в манипуляции голосами избирателей в пользу Клинтон

По его словам, доклад, подтверждающий эту информацию, был опубликован сторонником экс-госсекретаря.

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в манипуляции выборами 2016 года в пользу его соперницы — Хилари Клинтон, которой корпорация якобы прибавила миллионы голосов. Об этом он написал в Twitter.

— Вау, только что вышел доклад! Google манипуляциями добавила от 2,6 миллиона до 16 миллионов голосов за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года! Это публикует сторонник Клинтон, не Трампа! На Google надо подать в суд. Моя победа была даже больше, чем думали! — заявил Трамп.

При этом он не пояснил, о каком докладе говорится, однако в своей записи поставил ссылку на правую организацию Judicial Watch.

Согласно официальным данным, Хилари Клинтон обогнала Трампа примерно на 3 миллиона голосов, однако проиграла выборы, поскольку они проводятся на двуступенчатой основе, где важно выиграть голоса избирателей от штатов, а не общее голосование по стране.

Трамп неоднократно выступал с заявлениями против Клинтон. Так, он обвинял её в сговоре с ФБР и Россией, намекал, что её стоит посадить в тюрьму. При этом однажды лидер США признался, что ему будет не хватать экс-госсекретаря на выборах президента в 2020 году.