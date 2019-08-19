Переговоры Путина и Макрона продолжались более трёх часов

Лидеры двух стран обсуждали в том числе двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Во Франции закончились переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера этой страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. Продолжалась встреча с глазу на глаз более трёх с половиной часов. Следующий пункт программы визита — рабочий обед.

Напомним, Владимир Путин сегодня прибыл во Францию с однодневным рабочим визитом. На самолёте он прилетел в Марсель, а оттуда на Лазурный Берег — на вертолёте.

В ходе пресс-конференции лидеров Макрон выразил поддержку России в связи с масштабными лесными пожарами, рассказал о возможности встречи в "нормандском формате" через несколько недель и заявил, что Россия играет важнейшую роль в урегулировании мировых кризисов.