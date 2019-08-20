В Киеве заговорили о "сложной" зиме из-за низких запасов угля

Грядущий отопительный сезон на Украине может осложниться из-за низкого запаса угля на складах генерирующих компаний, а также из-за продолжающихся споров с российским "Газпромом". Об этом заявил представитель Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.

— У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования, — приводит его слова агентство "Украинские новости".

Герус также отмечает, что зимний период 2019–2020 года будет "сложным", поскольку до сих пор продолжаются споры с российским "Газпромом" по вопросам транзита газа, что в свою очередь может повлиять на рынок газа на Украине.

Ранее Лайф сообщал, что ЕС хочет продлить контракт на транзит российского газа через Украину на 10 лет.