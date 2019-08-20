Площадь пожаров на Канарах достигла 10 тысяч гектаров

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В результате начавшегося в субботу возгорания число эвакуированных достигло девяти тысяч человек.

На испанском острове Гран-Канария площадь природного пожара увеличилась до десяти тысяч гектаров, сообщает Canarias7.

— Периметр (возгорания. — Прим. Лайфа) увеличился до 75 километров, по оценкам, затронуто 10 тысяч гектаров. Средства авиации сегодня сбросили миллион литров воды, — сообщает издание.

По информации главы региона Анхеля Виктора Торреса, число эвакуированных в результате начавшегося в субботу пожара достигло девяти тысяч человек.

Ранее новое возгорание началось в районе населённого пункта Вальесеко, в целях безопасности власти перекрыли некоторые дороги на острове.

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