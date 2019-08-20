В России за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров

За сутки в России удалось потушить 29 лесных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров. Об этом сообщает ФБУ "Авиалесоохрана", передаёт РИА "Новости".

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 13 875 га, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, к полуночи 20 августа на территории России действовало 85 лесных пожаров площадью 99 777 гектаров. Отмечается, что площадь увеличилась на 14 381 гектар по сравнению с оценкой днём ранее.

Наибольшая площадь пожаров на данный момент в Красноярском крае, где действуют 53 пожара общей площадью почти 80 гектаров.

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