В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьной формы

Качественная одежда должна обеспечивать хорошее самочувствие и работоспособность ребёнка.

При выборе школьной формы следует отдать предпочтение одежде из натуральных материалов, рассказали в Роспотребнадзоре ТАСС.

В ведомстве рассказали, что одежда должна обеспечить достаточную вентиляцию пододёжного пространства, которая в свою очередь в основном зависит от материала, из которого сшита форма.

— В этой связи приоритет отдаётся одежде для обучающихся, преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами, — говорится в сообщении.

Согласно техническим регламентам Таможенного союза, одежда для школьников должна изготавливаться в рамках химических и биологических требований. Ткань должна быть гигроскопичной и воздухопроницаемой. Кроме того, при воздействии влаги, стирке и сухом трении цвет ткани должен быть устойчив.

Такие требования определяются необходимостью соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Кроме того, одежда должна обеспечивать хорошее самочувствие и работоспособность ребёнка.

Ранее "Роскачество" провело ежегодную проверку школьной формы на соответствие её требованиям безопасности.