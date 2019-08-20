Макрон уверен в европейском будущем России

Президент Франции Эмманюэль Макрон, рассуждая об итогах встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России. Об этом французский лидер написал в своём твиттере.

Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

— Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, — отметил он.

19 августа в форте Брегансон состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разговор продлился более трёх часов.

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