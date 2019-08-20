В Китае начали продавать клонированных котиков

Первый успешно родившийся подопытный по кличке Чеснок доказал свою жизнеспособность.

Китайская компания Beijing Sino Valley уже в ближайшем будущем планирует начать массовую продажу котов, рождённых при помощи технологии клонирования генов. Об этом сообщает портал ZOL.

По информации журналистов, такое решение руководство компании приняло после того, как первый успешно родившийся подопытный по кличке Чеснок доказал свою жизнеспособность. Отмечается, что он появился на свет ещё 21 июля.

Отмечается, что ранее компания уже смогла успешно клонировать собаку, а также первую в Китае собаку для полицейских, однако с котами до этого были сложности ввиду особенностей цикла репродукции.

Теперь в планах Sino Valley — продолжить начатое. По словам директора компании Чжао Цзяньпина, они уже получили восемь заказов на клонирование котов. Он отметил, что стоимость одного такого животного будет составлять 250 тыс. юаней ($35,4 тыс. по текущему курсу). В будущем он допустил появление клонированных лошадей, а также почтовых голубей.

Ранее Лайф сообщал, что китайские учёные впервые клонировали обезьян с "отредактированными" генами.