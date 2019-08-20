Стало известно о состоянии госпитализированного Марка Захарова

Госпитализированного худрука "Ленкома" Марка Захарова обещают поставить на ноги за три дня, сообщил директор театра Марк Варшавер. Он добавил, что Захаров чувствует себя нормально.

— Врачи сказали, что за три дня они поставят его на ноги. Так что будем надеяться, что скоро всё будет в порядке, — приводит слова Варшавера РИА "Новости".

Он добавил, что накануне у Захарова поднялась температура. Его отправили на обследование, чтобы выяснить, нет ли воспаления легких. Оказалось, что есть, но в лёгкой форме.

Ранее СМИ сообщали, что худрук "Ленкома" в реанимации.