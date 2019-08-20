Стало известно о состоянии госпитализированного Марка Захарова

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Госпитализированного худрука "Ленкома" Марка Захарова обещают поставить на ноги за три дня, сообщил директор театра Марк Варшавер. Он добавил, что Захаров чувствует себя нормально.

Врачи сказали, что за три дня они поставят его на ноги. Так что будем надеяться, что скоро всё будет в порядке, — приводит слова Варшавера РИА "Новости".

Он добавил, что накануне у Захарова поднялась температура. Его отправили на обследование, чтобы выяснить, нет ли воспаления легких. Оказалось, что есть, но в лёгкой форме.

Ранее СМИ сообщали, что худрук "Ленкома" в реанимации.

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