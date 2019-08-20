На форуме "Машук" робот в папахе станцевал для Рогозина лезгинку

Имя для машины было выбрано из числа древних осетинских, а его движения — старый горский танец.

Генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на форуме "Машук-2019" показали робота в папахе, танцующего лезгинку.

Танцор носит древнее осетинское имя Хажби. Движение старого горского танца ему запрограммировали. Во время танца робота пришлось даже придерживать, чтобы он не упал из-за резких выпадов.

Напомним, 10 августа в Пятигорске стартовал десятый Северо-Кавказский молодёжный форум "Машук". Он собрал более трёх тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), других регионов России и стран ближнего зарубежья. По итогам каждой смены участники представят свои проекты для грантовых конкурсов. Форум будет проходить до 30 августа.