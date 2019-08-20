Эксперты объяснили Лайфу желание банков блокировать карты россиян

С одной стороны, так они получат инструмент борьбы со злоумышленниками, с другой, могут лишиться части клиентов, если будут такой блокировкой злоупотреблять.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук объяснил Лайфу, по каким причинам банки хотят блокировать карты из-за подозрительных переводов. С одной стороны, так финансовые учреждения борются с мошенничеством. С другой, хотят обезопасить себя от судебных претензий, уверен эксперт.

— Скорее всего, банки столкнулись с валом судебных претензий, когда клиент заявляет о том, что вроде как в банк обращался, а деньги ушли, и требует эти деньги с банка вернуть. То есть здесь немного непонятно, то ли государство решило вместе с банками распространить это антиотмывочное законодательство на физические лица, то ли это защита от злоумышленников. Если это защита от злоумышленников, то, наверное, банки больше спасают себя, а клиентам создают проблемы, то есть перекладывают проблему на них, — отметил он.

По мнению Ющука, блокировка карт может принести немало хлопот. Ведь иногда владельцы карт могут находиться не в том регионе, где была заведена карта.

— Ситуация, когда банк вам просто всё блокирует, а потом ходить и доказывать, что всё было хорошо, мне нормальной не видится. Ладно если вы ещё при этом находитесь в своём родном городе, а если вы куда-то уехали? Как вы будете доказывать, сидя непонятно где с заблокированной картой, мне непонятно, — добавил эксперт.

А профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Юденков уверен, что банкам вовсе не выгодно прибегать к блокировке денежных средств. Финансовые организации лишь хотят поставить на более жёсткий контроль переводы. Но блокировка карт не будет производиться в массовом масштабе.

— Банку невыгодно блокировать карты, он же лишается своих клиентов. Гражданам в массовом масштабе беспокоиться не стоит, и просто так банк не блокирует карты. Решения принимаются совместно со службой безопасности. Банки просто хотят каналы обналичивания средств через карты поставить на более жёсткий уровень контроля. То есть это нормальная рабочая ситуация, — отметил он.

Напомним, поправки, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при поступлении на неё подозрительных средств, предложила для борьбы с мошенничеством внести Ассоциация банков России (АБР).