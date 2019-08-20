Макрон после встречи с Путиным написал пост на русском

Он назвал Россию глубоко европейской страной и заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с лидером России Владимиром Путиным написал пост в "Фейсбуке" на русском языке. В нём говорится о необходимости укрепления отношений России с европейскими странами.

— Россия очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, — говорится в публикации.

Он заявил, уже налицо прогресс в отношениях с Россией по политическим и экономическим вопросам, усилия прилагаются по развитию сотрудничества РФ и Франции.

— Я убеждён в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией, — заключил Макрон.

Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном состоялись накануне в форте Брегансон на юге Франции. Разговор длился более трёх часов. По итогам саммита французский лидер уже выражал уверенность в европейском будущем России. В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона как прозрение европейцев.