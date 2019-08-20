Женился самый популярный блогер на YouTube

Девушке он сделал предложение во время совместного путешествия в Японию весной этого года.

Самый популярный блогер на YouTube (почти 100 млн подписчиков) Феликс Арвид Ульф Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie (Пьюдипай), женился. Он связал себя узами брака с девушкой, с которой встречался довольно продолжительное время, — Марцией Бизоньин.

— Мне так повезло, что я делю жизнь с этой удивительной женщиной, — подписал свадебную фотографию блогер на своей странице в "Инстаграме".

Молодые люди познакомились в Интернете. У Марции тоже есть свой видеоблог, в котором она рассказывает о косметике и делится дамскими секретами.

Девушка жила в Италии, поэтому влюблённым трудно было развивать отношения. Сначала Феликсу пришлось переехать на родину избранницы, но позднее они вместе перебрались в британский город Брайтон. Весной 2018 года Пьюдипай попросил Марцию стать его женой. Это произошло во время совместного путешествия в Японию.

Ранее Лайф сообщал, что Дуэйн Скала Джонсон женился на певице после 12 лет отношений.