Путин заявил, что ресурсы на нацпроект "Здравоохранение" нужно потратить с умом

Он также напомнил, что уже обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой проблемы в первичном звене здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 1,367 триллиона рублей, которые выделены на реализацию национального проекта "Здравоохранение", должны быть потрачены с умом, так как проблем в сфере медицины много.

— Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат, — подчеркнул он на совещании по модернизации здравоохранения.

Российский лидер отметил, что речь идёт о том, чтобы сделать доступным медицинскую помощь для жителей малых населённых пунктов и отдалённых регионов. В частности, создать и модернизировать фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, мобильные медицинские комплексы.

Путин также напомнил, что уже обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой проблемы в первичном звене здравоохранения.