Владельцы поля порадовались, что их кукуруза помогла безопасной посадке А321

Никаких требований о компенсации аграрии выдвигать не намерены, хоть компании и нанесён ущерб.

Директор раменского отделения "Русмолоко", на чьё кукурузное поле экстренно сел Airbus A321 с двумя сотнями пассажиров, не собирается требовать компенсацию за испорченный урожай. Сергей Должников признался Лайфу, что они рады, если кукуруза хоть немного смягчила приземление.

— Главное, что все живы, здоровы, вернулись к своим семьям... Мы просто рады, что наша кукуруза хоть на один процентик сыграла роль в мягкой посадке, — сказал он.

Лайф обратился к специалисту по экологическому земледелию фермеру Андрею Лысенкову за оценкой возможного ущерба. По его мнению, самолёт мог подпортить до 50 тонн кукурузы. В итоге размер ущерба может составить около 100 тысяч рублей.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, только вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. Двум пилотам присвоено звание Герой России.

Эксперты высказывали мнение, что аварийная посадка обошлась без человеческих жертв во многом благодаря кукурузе.