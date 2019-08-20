Дарья Донцова написала для "Союзмультфильма" сценарий сериала

Конечно же, это будет детективный мультфильм. Первая серия ожидается в октябре этого года.

"Союзмультфильм" снимет мультипликационный сериал "Детективные истории", сценарий к которому создала известная российская писательница Дарья Донцова.

— Мы предложили поработать вместе, и Дарья согласилась, — передаёт "360" слова пресс-секретаря студии "Союзмультфильм" Марины Малыгиной.

По её словам, идея сделать такой мультфильм появилась давно. А писательнице предложили сотрудничать не из-за её популярности, а учитывая её опыт в этой сфере.

Новый мультфильм будет рассчитан на маленьких зрителей — от четырёх до семи лет. Первую серию планируют выпустить уже в октябре этого года. Следующие будут выходить каждый месяц. В первом сезоне будет 26 серий.

Ранее Лайф сообщал, что "Союзмультфильм" хочет создать собственный парк развлечений.