Орнитолог рассказал Лайфу, какие птицы могут угрожать самолётам в Жуковском

По мнению учёного, чайки из стаи, которая столкнулась с А321, до сих пор кочуют где-то недалеко от воздушной гавани.

Не все птицы, обитающие у подмосковного аэропорта Жуковский, угрожают безопасности самолётов, которые отправляют из воздушной гавани. Об этом Лайфу заявил руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии (ОГАО) Сергей Рыжов.

Так он прокомментировал снятые сегодня Лайфом кадры, на которых видно пернатых на заборе аэропорта.

— В таком виде, как на видео, конечно, опасности нет никакой. Смотрите, белая трясогузка и каменка. У них характер поведения и характер полётов такой, что они практически с самолётами-то и не сталкиваются во всём мире. Вообще нигде. Участок добывания корма для белой трясогузки — это участочек 50 на 50 метров, — отметил эксперт.

Однако, по мнению орнитолога, чайки из стаи, которая столкнулась с самолётом А321, до сих пор кочуют где-то недалеко от аэропорта. Эти птицы редко меняют место, которое они облюбовали. И столкновение с самолётом, конечно же, не напугало их. Сменить место обитания чаек могут заставить только серьёзные изменения в климате.

— Просто пока ситуация стабильная погодная, обилие корма, птица нарабатывает какие-то маршруты, и она их повторяет каждый день. Пока что-то очень серьёзно ситуацию не изменит. Например, было солнце, а начались такие проливные дожди. Вот это заставляет птиц менять маршруты поиска корма. Ситуация не менялась, и, скорее всего, она где-то там, в районе Жуковского, и кочует вот эта большая стая, — добавил эксперт.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, только вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. По предварительным данным, самолёт столкнулся со стаей птиц.