В ДНР заявили, что украинские военнослужащие отрезали сослуживцу голову

Сообщается, что это случилось в 36-й бригаде, которая располагается в населённом пункте Македоновка.

Военнослужащий Украинских вооружённых сил из-за неуставных взаимоотношений ударил ножом в горло сослуживца-морпеха, а затем ещё с двумя отрезал погибшему голову и попытался представить убийство как несчастный случай на железнодорожных путях, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на ежедневном брифинге.

— Сослуживцы доставили труп погибшего к ближайшим путям железной дороги, где обезглавили тело, — сказал он.

По его словам, в расположении 36-бригады работают гражданские следователи и сотрудники Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ. Причастные к убийству в данный момент задержаны.

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