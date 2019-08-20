Синоптики: В Москве не будет очередной волны тепла

Ранее жителям и гостям столицы обещали жару, но это уже очень скоро закончится.

Жаркая погода простоит в Москве не более трёх дней, поэтому не может считаться за волну тепла, заявил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, волной тепла принято считать ситуацию, когда температура выше нормы на пять и более градусов, а продолжительность такого периода составляет не менее пяти дней.

— Сейчас будет три дня очень жаркой погоды, но это всё-таки не волна тепла, потому что продолжительность меньше, — пояснил Вильфанд.

Ранее синоптики предсказали неожиданно резкое потепление в среду — воздух прогреется до +30 градусов.