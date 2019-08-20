Горбачёв призвал Россию и США к диалогу

Советский политик рассказал о саммите на Мальте, на котором встретился с американскими дипломатами почти 30 лет назад.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв провёл встречу с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела, который прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте Горбачёв-фонда.

В ходе беседы политик поделился воспоминаниями о встрече с президентом США Джорджем Бушем — старшим на Мальте в начале декабря 1989 года.

Горбачёв вспомнил, что американские политики предложили провести встречу у берегов Мальты на военных кораблях. Однако ночью разыгрался шторм и подняться на военные корабли делегациям просто не удалось.

— Хорошо, что в порту находился в это время гражданский теплоход "Максим Горький". Мы пригласили на теплоход Джорджа Буша и американскую делегацию. Там же и состоялся саммит. Это было символично, — вспомнил Горбачёв.

Тогда же советский лидер и президент США заявляли, что не намерены дальше рассматривать их страны как врагов, а собираются строить новые отношения взаимодействия, которые перерастут в партнёрство.

Советский политик напомнил, что именно в рамках того саммита стало понятно, что холодная война подошла к концу. И на сегодняшний день важно не допустить разрушения всех достигнутых в те времена договорённостей.

— Сегодня очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль, — отметил Горбачёв.

Министр иностранных дел Мальты в свою очередь рассказал о подготовке мероприятия, посвящённого 30-летию того самого саммита. Он подчеркнул, что со своей стороны его страна сделает всё необходимое как член Евросоюза, чтобы способствовать диалогу и сближению позиций по всем проблемам с Россией.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова пойти на переговоры с Вашингтоном по вооружению после прекращения действия Договора о РСМД.