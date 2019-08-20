СМИ назвали имена двух россиян, погибших при крушении вертолёта в Греции

У местного пилота Никоса Каристиноса остались жена и трое детей, подробности о гражданах России не сообщаются.

При крушении вертолёта возле греческого острова Порос погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин, пишет efimerida.gr.

По данным сайта, Каристинос ранее был пилотом ВВС. У него остались жена и трое детей. Подробности о погибших гражданах России издание не приводит.

В Посольстве России подтвердили факт гибели двух россиян на борту.

Частный самолёт разбился у острова Порос в Греции, он зацепил ЛЭП и упал в море. После трагедии остров остался без электроснабжения.