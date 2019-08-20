Трамп заявил, что США далеки от рецессии, несмотря на прогнозы СМИ

По словам американского президента, сейчас в стране работает больше человек, чем когда-либо.

Некоторые представители СМИ прогнозируют рецессию, однако экономика США достаточно далека от этого. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в рамках встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

— Рецессия связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят её видеть. Но мы очень далеко от рецессии, — сказал он.

По словам Трампа, если Федеральная резервная система (ФРС) будет выполнять свою работу, то в США будет заметен значительный рост, что будет очень полезно для всех.

Трампа спросили о возможности снизить налог на зарплату, на что он ответил, что обсуждал индексацию.

— Многие люди хотят это видеть. Сейчас работает больше человек, чем когда-либо, почти 160 млн, — заявил он.

Миллионы американцев выплачивают налог на заработную плату в размере 6,2%, а он, в свою очередь, направляется на финансирование госпрограмм медицинского и социального страхования. При прошлом президенте США Бараке Обаме этот сбор снизили до 4,2% для стимуляции роста потребительских расходов. Такое решение было временным, и в 2013 году налог вновь вернули до 6,2%.

Ранее Дональд Трамп обвинил СМИ в создании "фейковых" новостей с целью подрыва экономики США.