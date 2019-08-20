Глава ЛНР уверен, что Зеленский не готов к диалогу с Донбассом

Основой деятельности президента Украины Владимира Зеленского, подобно его предшественнику Петру Порошенко, являются указания Запада, в связи с чем он не способен вести диалог с республиками Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отмечает, что во время предвыборной гонки многие украинцы, а также жители Донбасса действительно питали надежды на то, что в случае победы Зеленского во взаимоотношениях Киева и Востока Украины произойдут хоть какие-то положительные изменения, "хотя бы как минимум будет прекращена война".

— Но, как показала практика, пока что никакого диалога нет и в ближайшей перспективе, мне так кажется, что и не будет, потому что Зеленский не самостоятельный игрок и не готов принимать самостоятельные решения, — приводит его слова ИА "Новороссия".

Похожую позицию относительно активности украинского президента в решении вопроса с Донбассом не так давно выразили и в "Оппозиционной платформе — За жизнь". На официальном сайте партии было опубликовано сообщение, обвиняющее Зеленского в бездействии и нежелании выполнять предвыборные обещания.