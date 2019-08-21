Актёр Смолкин назвал Назарову светлым человеком и замечательной артисткой

Актёр Борис Смолкин рассказал журналистам, что после ухода из жизни Александры Назаровой у него вызывает большое беспокойство судьба её внучки, которую артистка воспитывала в одиночку.

Он отметил, что, несмотря на нелёгкую жизнь, Назарова всегда была "светлым человеком с добрым отношением к жизни", наперекор всем тяготам.

— Я с ужасом думаю о том, с кем осталась её внучка, она же её воспитывала одна, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, в сложившейся ситуации возникает вопрос, с кем же останется девочка, ведь её отец и единственный сын Назаровой погиб, когда ребёнку было всего два года. При этом говорить о бывшей невестке и матери с прессой Смолкин отказывается и подчёркивает, что у Саши Назаровой нет мамы.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова.