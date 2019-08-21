Журналист подал в суд на Трампа за приостановку пропуска в Белый дом

Его адвокат потребовал прекратить нарушение прав, гарантированных первой и пятой поправками к Конституции США.

Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик телекомпании CNN Брайан Карем подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановление действия его постоянного пропуска, который необходим для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США. Об этом сообщается в заявлении адвоката журналиста Теда Бутруса.

— Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой к федеральному окружному суду Вашингтона вынести постановление о немедленном восстановлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карема, — сказано в документе.

Адвокат потребовал прекратить нарушать права журналиста, которые гарантируются первой и пятой поправками к Конституции США.

В начале августа Карем рассказал, что с 5 августа Белый дом приостановит действие его пропуска на 30 дней. Позднее в интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этого послужила его ссора с Себастьяном Горкой. Он занимал пост заместителя помощника президента США. Однако, по мнению Карема, это было "не настоящей причиной".

Ранее бывший сотрудник ФБР подал в суд на своё руководство за незаконное увольнение из-за Трампа.