Товары с нарушением маркировки могут покинуть полки магазинов

В настоящий момент такая мера применяется лишь к товарам, которые могут нанести вред здоровью покупателя.

Специалисты "Роскачества" направили в Роспотребнадзор предложение, согласно которому с полок магазинов можно будет изымать товары, на которых нарушена маркировка. Об этом сообщают "Известия".

Уточняется, что речь идёт о ситуациях, когда указанный на упаковке состав не совпадает с фактическим. Причём касаться это будет продуктов питания, а также товаров лёгкой и другой промышленности.

Отмечается, что сейчас товары могут быть отозваны из торговой точки лишь по инициативе самого производителя и только в случае их несоответствия требованиям технических регламентов о безопасности и, как следствие, возникновения опасности для здоровья покупателей.

По данным издания, в Союзе потребителей России инициативу поддержали, глава организации Пётр Шелищ выразил уверенность, что с полок магазина должны пропасть не только небезопасные, но также и товары, вводящие покупателей в заблуждение.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы.