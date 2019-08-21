В Таиланде прогремела серия взрывов, много пострадавших

Это уже второй подобный случай в августе. В начале месяца взрывы были в Бангкоке.

На юге Таиланда в провинции Яла прогремело несколько взрывов. Как сообщает The Bangkok Post, пострадало по меньшей мере семь человек, в том числе трое детей.

Три бомбы были установлены на линиях электропередачи в разных районах. Другая — внутри банкомата, ещё одна — у продуктового магазина. Ответственность за это на себя пока никто не взял.

Напомним, что 2 августа в Бангкоке, где проводилась встреча глав МИД АСЕАН, также произошло несколько взрывов. Тогда пострадали двое работников коммунальных служб.