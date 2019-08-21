В Благовещенске на малышей в детсаду обрушилась часть потолка

Обломки штукатурки задели троих детей. В больницу увезли двоих, одного там пока оставили.

В Благовещенске сегодня в детсаду на улице Ломоносова на детей обрушился большой кусок штукатурки с потолка. Как сообщили в администрации города, это произошло "в результате отслаивания".

— В результате падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. Дети осмотрены специалистами медицинского учреждения, — отметили там.

Одного ребёнка отправили домой, второго пока оставили в больнице. Задет был и третий, но его мама от госпитализации отказалась.

Группа закрыта. Детей туда принимать не будут до получения результатов экспертизы помещения.

А в Ижевске ранее в детском саду отравились пять малышей и воспитательница.