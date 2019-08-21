В Благовещенске на малышей в детсаду обрушилась часть потолка

В Благовещенске сегодня в детсаду на улице Ломоносова на детей обрушился большой кусок штукатурки с потолка. Как сообщили в администрации города, это произошло "в результате отслаивания".
— В результате падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. Дети осмотрены специалистами медицинского учреждения, — отметили там.
Одного ребёнка отправили домой, второго пока оставили в больнице. Задет был и третий, но его мама от госпитализации отказалась.
Группа закрыта. Детей туда принимать не будут до получения результатов экспертизы помещения.
А в Ижевске ранее в детском саду отравились пять малышей и воспитательница.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram