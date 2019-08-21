Мать застреленной жены депутата не верит, что та изменяла мужу

Со стороны семья казалась счастливой, ни о каком разводе речи не шло, утверждают соседи.

Мать убитой в Челябинской области Елены Зариповой не верит, что мотивом жестокой расправы могла стать её неверность. Однако, по словам женщины, муж действительно ревновал её дочь. Об этом сообщил Лайфу источник.

32-летняя Елена была бухгалтером в музыкальной школе, а также пыталась заработать на онлайн-платформе обмена валют. Женщина общалась по трейдингу с разными людьми, в том числе с мужчинами. Общение было только деловым, но, по словам матери, Азат ревновал молодую жену.

Подруга и соседка убитой также подтвердила слова матери. Она утверждает, что у Елены никакого романа на стороне не было. Со стороны семья казалась счастливой, ни о каком разводе речи не шло.

Шокированы произошедшим и подчинённые Азата. По их словам, депутат и главврач местной больницы всегда с нежностью говорил о своей жене и детях.

Напомним, кровавая драма развернулась сегодня ночью в посёлке Локомотивный Челябинской области. По данным Лайфа, супруга заявила депутату, что изменяет, тот напился и застрелил её.