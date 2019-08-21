Приложения "ВКонтакте" и AliExpress стали одним целым

Во "ВКонтакте" появился маркетплейс AliExpress с полным своим ассортиментом. На платформе VK Mini Apps разработчики создали плагин для мобильного приложения "ВКонтакте", с помощью которого можно заниматься онлайн-шопингом, не покидая соцсеть.

Представители "ВКонтакте" говорят, что интеграция сервиса AliExpress — это лишь один из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении социальной коммерции. Совместно с китайским маркетплейсом соцсеть планирует создать целую экосистему, в которой пользователи смогут делиться своим опытом покупок и вместе находить интересные товары.

— В будущем наши компании представят новый формат пользовательского контента в соцсети, который станет основой программы монетизации для авторов. Также план сотрудничества включает в себя уникальные предложения для продавцов и производителей товаров из России, — говорит Ирина Денежкина, руководитель электронной коммерции "ВКонтакте".

Напомним, в июне Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и РФПИ объявили о подписании обязывающих документов о создании совместного предприятия. Стороны планируют запустить крупнейшего игрока на рынке электронной коммерции России, в том числе за счёт продуктовой интеграции с социальными сетями Mail.ru Group.