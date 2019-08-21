Король Таиланда взял под опеку 13 умирающих от голода догов

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Фото © Facebook / WATCHDOG THAILAND

Истощённых животных доставили в ветеринарную клинику. После этого их взяли под королевское покровительство.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) приютил 13 немецких догов, умирающих от голода. Истощённых собак волонтёры нашли у разорившейся заводчицы, которая была не в состоянии их содержать.

Добровольцы доставили питомцев в ветеринарную клинику, чтобы там оценили состояние здоровья животных. После этого их взяли под королевское покровительство.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/watchdogthailandpage/" target="_blank">WATCHDOG THAILAND</a></p>

Его Величество направил в среду своего представителя в приют, в котором собаки находились с понедельника, с момента их спасения ветеринарами-добровольцами, чтобы перевезти их на восстановительное лечение в ветеринарную клинику Касетсартского университета, — сообщает газета Nation.

Королевская семья Таиланда известна своей любовью к домашним животным. В монарших приютах содержатся сотни собак, как породистых, так и беспородных.

Ранее Лайф сообщал, что король Таиланда официально присвоил своей сестре положенный ей титул "старшей сестры".

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