В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

Точная сумма будет названа после того, как специалисты проведут тщательное обследование выгоревших территорий.

Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

— Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо провести обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины, — приводит его слова РИА "Новости".

В настоящий момент в Сибири огнём охвачено 1,121 миллиона гектаров леса, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории. Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, где действует 53 пожара.

В Кремле ранее отмечали, что борьба с пожарами в Сибири ведётся очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью. Так, всего за сутки ранее удалось потушить 29 лесных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров. Как заверяют экологи, пик лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае пройден. Этому поспособствовали обильные дожди.

Нужно отметить, что в результате этих пожаров никто не погиб. Природные возгорания происходят также в это время в других странах. Причём в некоторых действует правило: не тушить такие пожары, если они не угрожают населённым пунктам.