В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

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Фото © Pixabay

Точная сумма будет названа после того, как специалисты проведут тщательное обследование выгоревших территорий.

Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо провести обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины, — приводит его слова РИА "Новости".

В настоящий момент в Сибири огнём охвачено 1,121 миллиона гектаров леса, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории. Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, где действует 53 пожара.

В Кремле ранее отмечали, что борьба с пожарами в Сибири ведётся очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью. Так, всего за сутки ранее удалось потушить 29 лесных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров. Как заверяют экологи, пик лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае пройден. Этому поспособствовали обильные дожди.

Нужно отметить, что в результате этих пожаров никто не погиб. Природные возгорания происходят также в это время в других странах. Причём в некоторых действует правило: не тушить такие пожары, если они не угрожают населённым пунктам.

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