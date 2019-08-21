Житель Саратова выставил на продажу кукурузу "с места жёсткой посадки А321"

Предприимчивый житель Саратовской области вышел на улицу с уникальным товаром — початками кукурузы якобы с подмосковного поля, где совершил жёсткую посадку самолёт А321 "Уральских авиалиний", пишет Mash.
Предприятие мужчины может оказаться выгодным — один килограмм "той самой кукурузы" стоит 500 рублей. Судя по опубликованным кадрам, несмотря на сомнительное происхождение початков, желающие приобщиться к "русскому чуду на Гудзоне" находятся.
Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, только вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. Двум пилотам присвоено звание Героя России.
Эксперты высказывали мнение, что аварийная посадка обошлась без человеческих жертв во многом благодаря кукурузе.
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