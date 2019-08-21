Под Курганом в ДТП погибли две женщины и ребёнок

По предварительной версии, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

В Курганской области на 310-м километре автодороги "Иртыш" столкнулись автомобили Kia Rio и Kia Sportage. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Согласно предварительной версии, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Kia Sportage. В результате ДТП погибли два пассажира Kia Rio — женщина и девятилетний мальчик, а также женщина — пассажир второго автомобиля. Отмечается, что все погибшие располагались на задних пассажирских сиденьях.

Водитель автомобиля Kia Rio и пассажир-подросток получили травмы и были госпитализированы. Ещё один пассажир этой машины — девочка 2015 года рождения — находилась в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье и не пострадала. Водитель второго автомобиля не пострадал, а ещё одного пассажира Kia Sportage с травмами доставили в больницу.

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