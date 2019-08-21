Путин ответил на вопрос о своих планах после окончания президентского срока

Глава государства находится в Финляндии, куда прибыл для переговоров с лидером этой страны.

Российский лидер Владимир Путин считает преждевременными разговоры о том, чем он будет заниматься после окончания своего президентского срока в 2024 году.

— Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня ещё 2019-й, — заявил глава государства в ответ на вопрос журналистов о том, на какой позиции он себя видит через пять лет.

Такой вопрос задали Путину в ходе его визита в Хельсинки на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё. После обсуждения двусторонних отношений и международной повестки главы двух государств посетят крепость Свеаборг.

Также глава государства сегодня выразил надежду на полноформатное восстановление отношений России и ЕС.