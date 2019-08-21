Стали известны имена самых дорогих актёров мира

В прошлом году лидером в рейтинге был Джордж Клуни, а теперь его нет даже в первой десятке.

Американский актёр Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым в мире за 2019 год, заработав 89,4 миллиона долларов. Рейтинг составил журнал Forbes.

Около 23,5 миллиона долларов Джонсон получил за фильм "Джуманджи. Новый уровень", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года. В прошлом году актёр занял второе место в аналогичном рейтинге, уступив Джорджу Клуни.

В этом году вторую строчку списка занял Крис Хемсворт с доходом 76,4 миллиона долларов, а третью — Роберт Дауни — младший с 66 миллионами долларов. В топ-10 также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Forbes оценивал доходы актёров с июня 2018 по июнь 2019 года. Ранее журнал составил рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд мира.