Военные Израиля по ошибке обстреляли самолёт своей страны на Голанах

В Армии обороны еврейского государства заявили, что проведут расследование инцидента.

Израильские военные сообщили, что по ошибке открыли огонь по гражданскому аппарату Израиля на Голанских высотах, приняв его за сирийский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

— Армейские силы на Голанских высотах засекли летательный аппарат, который, предположительно, прилетел со стороны Сирии и мог представлять реальную угрозу, поэтому открыли по нему огонь, — сообщили в ведомстве.

Поняв, что они обстреляли гражданский самолёт Израиля, они прекратили огонь.

В пресс-службе отметили, что такой инцидент будет расследоваться, а его уроки "будут усвоены".

Напомним, принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году парламент Израиля принял закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке провозглашается суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года. Однако США недавно официально признали суверенитет Израиля над Голанами.