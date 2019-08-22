Два человека выжили при авиакатастрофе в Тихом океане — видео

Два человека выжили при падении их самолёта в Тихий океан из-за отказа двигателя. Видео об удивительном спасении опубликовал их друг на YouTube.

Инцидент произошёл у берега Северной Калифорнии. На борту самолёта находились пилот Девид Лэш и его подруга Кайла.

— Я думаю, что это (падение. — Прим. Лайфа) было не больше минуты или двух. Возможно, я успел понять, что что-то не так, до падения в воду, — сказал Лэш журналистам.

Как позже рассказал Лэш, он и его друзья собирались полетать над заливом Сан-Франциско, однако при взлёте у его воздушного судна отказал двигатель.

В ролике, опубликованном другом пилота, видно, как Девид и Кайла забрались на крыло тонущего самолёта в ожидании спасателей Береговой охраны.

Ранее при крушении самолёта в США выжили известный автогонщик и его семья.