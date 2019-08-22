В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности очередной вспышки Эболы

Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, ликвидирована, но нельзя прекращать работу, поскольку остаётся вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Эпидемия ликвидирована, но нельзя прекращать работу, вероятность новой вспышки, к сожалению, есть всегда, — рассказала Попова.
Она отметила, что на данный момент специалисты Роспотребнадзора обеспечивают в Западной Африке готовность к проведению лабораторной диагностики наиболее опасных инфекционных заболеваний, в числе которых и лихорадка Эбола.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.
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