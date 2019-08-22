Диетологи рассказали, как правильно есть грибы

При их выборе стоит отдавать предпочтение молодым, поскольку они наиболее вкусные и питательные.

Диетологи советуют есть грибы не более двух раз в неделю и с осторожностью употреблять их в пищу беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям, а также людям с панкреатитом и холециститом, пишет РИА "Новости".

По словам главного диетолога Департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, при умеренном потреблении здоровому организму грибы не навредят, но при частом потреблении они могут негативно сказаться на функционировании органов желудочно-кишечного тракта.

— Поэтому употреблять в пищу грибные блюда рекомендуется не чаще двух раз в неделю, при этом порция готовых грибов не должна превышать 100–120 граммов, — заявила диетолог.

Стародубова посоветовала отдавать предпочтение молодым грибам, поскольку они наиболее вкусные и питательные, с большим содержанием ферментов, витаминов, минеральных солей.

Кроме того, собирать грибы или покупать их нужно ответственно, поскольку они могут собирать вредные вещества, содержащиеся в почве, отметил врач-диетолог Сергей Обложко.

Специалисты отметили, что употреблять грибы следует в отварном или тушёном после варки виде. Однако при выборе способа их приготовления лучше всего обратить внимание на дополнительные противопоказания. Например, людям с избыточным весом не стоит есть жареные грибы или "плавающие в масле", так как в таких блюдах калорий в семь раз больше, чем в самих грибах.

Обложко добавил, что иногда некоторые грибы можно есть сырыми, например белые или шампиньоны, однако нужно быть уверенным, что гриб "чистый".

Как заявила Стародубова, наиболее полезным и съедобным является белый гриб, в нём полезный сбалансированный состав, в который входят белки, клетчатка, витамины группы В и микроэлементы.

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