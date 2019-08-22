Глава "Нафтогаза" предложил украинцам запастись газом на зиму

Он рассказал о новом проекте, благодаря которому граждане могут купить топливо по низкой цене до 25 сентября.

Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев предложил украинцам запасаться газом на зиму. Об этом он написал в своём фейсбуке.

Коболев рассказал о запуске нового продукта "Газовый запас", которым могут воспользоваться все граждане Украины.

— Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объём газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой, — написал он.

Он отметил, что такое предложение будет действовать до 25 сентября. Одна семья может приобрести до 25 тысяч кубометров газа.

Украина прекратила покупку газа у России в конце 2015 года и начала поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако страны до сих пор не заключили соглашение.

Ранее "Нафтогаз" потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, которые якобы потерпела компания из-за активов в Крыму.