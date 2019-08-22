С-300 отразили "ракетный удар" на учениях — видео

В стрельбах также участвовали комплексы "Панцирь-С", "Тунгуска", "Шилка" и другие.

Появилось видео учебных стрельб комплексов С-300 "Фаворит", а также других систем противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа, сообщает телеканал "Звезда".

В ходе учений в Астраханской области расчёты С-300 отразили ракетный удар условного противника. В стрельбах также участвовали комплексы "Панцирь-С", "Тунгуска", "Шилка" и другие.

В учениях были задействованы более двух тысяч военных и около двух с половиной тысяч единиц военной спецтехники, в числе которых более 100 самолётов и вертолётов.

Ранее Минобороны РФ показало видео учебного боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе.