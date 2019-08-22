Обезьяна обокрала Бузову на Бали — видео

В меру популярная певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим фанатам в "Инстаграме", что во время поездки на Бали её обокрала обезьяна. Об этом сообщает Ura.ru

В "Сториз" певица опубликовала несколько видеороликов, на которых сперва рассказывала про "прикольных" обезьянок, которые в изобилии обитают возле храма Улувату, куда она, собственно, и приехала на экскурсию. На записи можно даже заметить подкрадывающегося хулигана.

Однако уже на следующем видео настроение Ольги меняется на кардинально противоположное, поскольку одна из милашек запрыгнула певице на лицо и сорвала солнечные очки, которые тут же начала грызть.

Немного посокрушавшись из-за потери аксессуара известного бренда, Бузова продолжила свой поход по святому месту и предупредила всех, кто когда-либо соберётся посетить то же место, что и она, о необходимости обезопасить себя от подобных ситуаций.

Ранее Лайф сообщал, что певица с Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате.