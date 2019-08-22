Робот "Фёдор" полетел в космос на "Союзе" — видеотрансляция

Полёт будет проходить по двухсуточной схеме, стыковка планируется на 08:31 24 августа.

Первый испытательный пуск пилотируемого корабля на ракете-носителе "Союз-2.1а" проходит сегодня, 22 августа. На "Союзе МС-14" к Международной космической станции вместо космонавтов летит человекоподобный робот "Фёдор" (Skybot F-850).

— [Запуск] пройдёт в беспилотном режиме и станет испытательным для ракеты-носителя "Союз-2.1а", поскольку до этого она выводила на орбиту грузовые корабли и различные космические аппараты, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Космонавтов на борту пилотируемого корабля нет — лишь "Фёдор" и грузы, среди которых коробка с тульскими пряниками. Полёт будет проходить по двухсуточной схеме, стыковка планируется на 08:31 24 августа.

Рогозин выложил клип, посвящённый "нашему" роботу "Фёдору"