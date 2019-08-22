"Поехали!" Робот "Фёдор" перед полётом заговорил словами Юрия Гагарина

Антропоморфный робот "Фёдор" перед своим первым полётом на корабле "Союз МС-14" к Международной космической станции повторил ставшую легендарной фразу первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

— Поехали. Поехали! — сказал робот в момент отрыва ракеты от стартового стола космодрома.

Кроме того, в ходе полёта "Фёдор" рассказал о перегрузках, которые действовали на него. По его словам, все зарегистрированные значения были "штатными", о максимальном показателе в 2,2g он сообщил на 65-й секунде после старта.

На пути к орбите робот передал на Землю телеметрические данные об отделении обтекателей, а затем о первой и второй ступенях ракеты.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14" под управлением "Фёдора" стартовала с Байконура в 6:38 мск 22 августа. Полёт будет проходить по двухсуточной системе, стыковка с МКС запланирована на 08:31 мск 24 августа.