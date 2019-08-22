Украинские неонацисты продают "манифест" стрелка из Крайстчерча

За одну копию полной 87-страничной версии документа предприимчивые "бизнесмены" просят $4.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что намерена связаться с украинским правительством по причине продажи на территории Незалежной "манифеста" Брентона Тарранта, устроившего бойню в Крайстчерче в марте 2019 года. Об этом сообщает New Zealand Herald.

По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте. Сообщается, что сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер. За одну такую "книгу" неонацисты просят 4 доллара.

В самой Новой Зеландии "манифест" запрещён к распространению, а каждому, кто этим занимается, грозит лишение свободы сроком до 14 лет или штраф в размере 10 тысяч долларов.

Напомним, 15 марта несколько вооружённых человек ворвались в мечети новозеландского города Крайстчерча и открыли стрельбу. Главного подозреваемого — гражданина Австралии Брентона Тарранта — задержали почти сразу.

Всё происходящее он снимал и выкладывал в Сеть. Одного из жителей Новой Зеландии позже арестовали за публикацию стрима с терактом и приговорили к 21 месяцу тюрьмы.