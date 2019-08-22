Захарова предложила "по-братски" проконсультировать Зеленского после слов о G7

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на условие украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении России в G7. В частности, она предложила "по-братски" проконсультировать его, пока он не укомплектует МИД Незалежной.

— Буду вас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось — как всегда, хотя и по-братски, — пишет Захарова в своём "Фейсбуке".

Она также уверена, что Зеленскому, который связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8, просто "подсунули бессмысленный набор букв".

Как уже сообщал Лайф, Зеленский заявил, что Россия сможет вернуться в G7 лишь после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.