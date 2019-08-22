Зеленский назвал условия, при которых Россия сможет вернуться в G7

Он предложил Москве освободить граждан Украины, которые сейчас находятся в российских тюрьмах и СИЗО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет вернуться в G7 лишь после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Об этом он написал в своём фейсбуке.

Зеленский также предложил России освободить около ста граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и СИЗО. По его словам, выполнение данных условий послужит "настоящим серьёзным сигналом миру, что Россия готова снова занять своё место в повестке дня высокой дипломатии".

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о "целесообразности" возвращения России в G7. Президент Франции Эмманюэль Макрон также поддержал эту идею, но озвучил условия, при которых РФ сможет вновь стать членом "Большой семёрки".